Alter – Méditerranée Performance théâtrale « Et si l’on se contait », MucemLab, Marseille

Alter – Méditerranée

Performance théâtrale « Et si l’on se contait » Lundi 18 mai, 14h30 MucemLab Bouches-du-Rhône

Limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T14:30:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T14:30:00+02:00 – 2026-05-18T17:00:00+02:00

Hakawati – Performance théâtrale des étudiantes et étudiants de la section d’études théâtrales d’amU

Cour de la Commande / Fort Saint-Jean – 201, quai du Port, 13002 Marseille

Pression à Froid procède d’une écriture collective et d’une rencontre entre des étudiants et des étudiantes qui ont un rapport à la Méditerranée, qui partagent des souvenirs, des pratiques, des idéaux… Toutes et tous, inscrites et inscrits, en Études Théâtrales où la parole et le corps sont les médiums des pensées. Avec Pression à froid – un conte, un Hakawati, un Naqqali – qui fait la part belle au commun que sont l’huile d’olive et les oliviers – il s’est agi de fusionner des imaginaires, des histoires de famille, des fictions inventées via une écriture où l’Histoire et l’actualité, l’écologie et l’économie, l’autobiographique et la fiction (le mythologique) s’invitent intempestivement et réflexivement. Ou une petite communauté qui ra-conte, se ra-conte et conte une histoire de la Méditerranée.

Les interprètes étudiantes et étudiants de la section d’études théâtrales d’amU: Olivia Oukil, Alejandra Perez, Theresa Saleh, Jennifer Yammine, Maria Iskandar, Michelle Zallouaa, Ghida Hkayem, Héloïse Michel, Lucien Behar, Margot Janet, Carmen Bordesevilla

« Et si l’on se contait »

Salle Meltem, MucemLab

S’appuyer sur la grande histoire pour mieux raconter de petites histoires : tel est le principe de cette table ronde.

D’où que l’on soit et d’où que l’on vienne, nous arpentons le monde et en récoltons des fragments, des souvenirs, des images qui nourrissent notre imagination. D’Iran, du Liban, d’Algérie, d’Équateur, d’ici, d’ailleurs, qu’ils soient chercheurs ou artistes, les intervenants partageront leurs pratiques, leurs traditions et leurs façons de dire le monde.

Au cœur de ces échanges, le conte dans sa forme la plus simple, devient un langage commun, capable de transformer des expériences singulières en histoires où chacun peut se reconnaître. Le conte dans sa simplicité construit des formes d’universalité.

Intervenants

• Samaneh Latifi, Conteuse iranienne, metteuse en scène et comédienne, diplômée Master Études théâtrales, Aix Marseille Université

• Constance de Gourcy, Enseignante-chercheuse, Sociologie, Aix Marseille Université

• Maria Douaihy, Comédienne, Enseignante-chercheuse, Arts de la scène, Université Libanaise, Beyrouth,

• Marianne Noujaïm, Enseignante-chercheuse, Études théâtrales, Université Saint-Joseph Beyrouth.

• Abdo Nawar, Metteur en scène, Enseignant-Chercheur, Arts de la scène, Université Libanaise Beyrouth,

• Marc El Riachy, Enseignant-chercheur, Arts de la scène. Université Libanaise, Beyrouth.

• Julien Blaine, Poète performer, Marseille.

Modération : Yannick Butel, Enseignant-chercheur, Aix Marseille Université, Arts de la scène.

MucemLab 201 Quai du Port 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « mucemlab@mucem.org »}]

Saison Méditerranée 2026

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