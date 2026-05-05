Alter – Méditerranée Visite de l’exposition “Méditerranées”, MucemLab, Marseille

Alter – Méditerranée

Visite de l’exposition “Méditerranées” Lundi 18 mai, 11h00 MucemLab Bouches-du-Rhône

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T11:00:00+02:00 – 2026-05-18T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T11:00:00+02:00 – 2026-05-18T13:00:00+02:00

Visite de l’exposition “Méditerranées”

Salle d’exposition du Mucem

Cette visite commentée invite à parcourir l’exposition Méditerranées sous un regard renouvelé, à la rencontre des récits, des objets et des imaginaires qui tissent l’histoire culturelle du bassin méditerranéen.

Guidé par Yannick Butel, professeur des universités en arts de la scène et en médiation culturelle de l’art, et les conservateurs du Mucem, l’atelier propose une approche sensible et réflexive de la présentation des œuvres, en dialogue avec étudiants et chercheurs.

Une exploration collective pour comprendre comment les musées racontent les Méditerranée(s) d’hier et d’aujourd’hui.

MucemLab 201 Quai du Port 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « mucemlab@mucem.org »}]

Saison Méditerranée 2026

©amU – Dircom