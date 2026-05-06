Alti’Santé Pour votre santé, randonnez ! RDV au Centre socio culturel de Blavozy Blavozy

Blavozy

Alti’Santé Pour votre santé, randonnez !

RDV au Centre socio culturel de Blavozy 8 place Félix Tempère Blavozy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Randonnée Alti’Santé le 7 juin 2026 à Blavozy 4 parcours de 2 à 17 km, départ dès 7h30. Ateliers, animations, casse-croûte et inscriptions sur place. Un événement convivial organisé par la FFRandonnée Haute‑Loire.

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RDV au Centre socio culturel de Blavozy 8 place Félix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 15 95 haute-loire@ffrandonnee.fr

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English :

Alti-Health walk on June 7, 2026 in Blavozy: 4 routes from 2 to 17 km, starting at 7:30 am. Workshops, entertainment, snacks and on-site registration. A friendly event organized by FFRandonnée Haute-Loire.

L’événement Alti’Santé Pour votre santé, randonnez ! Blavozy a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay