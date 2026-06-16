ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS Les Angles
ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS Les Angles dimanche 12 juillet 2026.
Les Angles
ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS
Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Durant 3 jours, dans une ambiance sportive et festive, 4 triathlons sont au programme, du format S au format XXL
Vendredi 10, Samedi 11, Dimanche12 Juillet
Au programme
– Le 10 Juillet
14h/18h Salon du triathlon
– Le 11 Juillet
5h30 Départ …
.
Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
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English :
Over the course of three days, in a lively and festive atmosphere, four triathlons are on the schedule, ranging from the S format to the XXL format
Friday, July 10; Saturday, July 11; Sunday, July 12
On the schedule:
– July 10:
2:00 PM–6:00 PM: Triathlon Expo
– July 11:
5:30 AM: Start…
L’événement ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
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