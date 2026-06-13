CONCOURS DE PÊCHE Les Angles dimanche 12 juillet 2026.

Les Angles

CONCOURS DE PÊCHE

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Venez taquiner les truites et saumons de fontaine dans ce lac magique !

Lac de Balcère…

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Come and fish for trout and brook trout in this magical lake!

Lake Balc%E8re…

L’événement CONCOURS DE PÊCHE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-13 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION