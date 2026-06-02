Les Angles

ALTRIMAN

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

La station des Angles accueille l’un des événements sportifs les plus exigeants des Pyrénées l’Altriman, du 10 au 12 juillet 2026.

Véritable défi d’endurance en pleine nature, l’Altriman est un triathlon de montagne reconnu, proposant plusieurs for…

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Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

The resort of Les Angles is hosting one of the most demanding sporting events in the Pyrenees: the Altriman, from July 10 to 12, 2026.

A true endurance challenge in the heart of nature, the Altriman is a renowned mountain triathlon, offering several for…

L’événement ALTRIMAN Les Angles a été mis à jour le 2026-06-02 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION