Les Angles

TOUR DE FRANCE 6 JUILLET

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-06 19:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Les Angles se mettent aux couleurs du Tour de France avec la Fête du Tour, organisée le samedi 30 mai !

Cet événement convivial lance les festivités autour de l’arrivée du Tour aux Angles. Au programme animations, expositions autour du vélo et mome…

.

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie lesanglesinfos@les-angles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Angles takes on the colors of the Tour de France with the Fête du Tour on Saturday, May 30!

This convivial event kicks off the festivities surrounding the arrival of the Tour in Les Angles. On the program: entertainment, cycling exhibitions and mome…

L’événement TOUR DE FRANCE 6 JUILLET Les Angles a été mis à jour le 2026-06-04 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION