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ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS Les Angles

ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS Les Angles

ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS Les Angles vendredi 10 juillet 2026.

Ville : 66210 Les Angles

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Les Angles

ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Durant 3 jours, dans une ambiance sportive et festive, 4 triathlons sont au programme, du format S au format XXL
Vendredi 10, Samedi 11, Dimanche12 Juillet
Au programme
– Le 10 Juillet
14h/18h Salon du triathlon
– Le 11 Juillet
5h30 Départ …
  .

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76  lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

Over the course of three days, in a lively and festive atmosphere, four triathlons are on the schedule, ranging from the S format to the XXL format
Friday, July 10; Saturday, July 11; Sunday, July 12
On the schedule:
– July 10:
2:00 PM–6:00 PM: Triathlon Expo
– July 11:
5:30 AM: Start…

L’événement ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS Les Angles a été mis à jour le 2026-06-18 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION

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