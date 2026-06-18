Les Angles

ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 14:00:00

fin : 2026-07-10 18:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Durant 3 jours, dans une ambiance sportive et festive, 4 triathlons sont au programme, du format S au format XXL

Vendredi 10, Samedi 11, Dimanche12 Juillet

Au programme

– Le 10 Juillet

14h/18h Salon du triathlon

– Le 11 Juillet

5h30 Départ …

.

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Over the course of three days, in a lively and festive atmosphere, four triathlons are on the schedule, ranging from the S format to the XXL format

Friday, July 10; Saturday, July 11; Sunday, July 12

On the schedule:

– July 10:

2:00 PM–6:00 PM: Triathlon Expo

– July 11:

5:30 AM: Start…

L’événement ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS Les Angles a été mis à jour le 2026-06-18 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION