EXPO VELOS DE LEGENDE Les Angles
EXPO VELOS DE LEGENDE Les Angles dimanche 28 juin 2026.
Les Angles
EXPO VELOS DE LEGENDE
Place du Casteill Les Angles Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 16:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Une belle exposition de vélos Colnago mise en place par le collectionneur GERARD ABADIE.
Découvrez les vélos de la célèbre marque que de nombreux coureurs de légende ont eu entre leurs mains.
D’Eddy Mercks à Tadej Pogacar, une immersion captivante da…
.
Place du Casteill Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A beautiful exhibition of Colnago bicycles curated by collector GERARD ABADIE.
Discover the bicycles from this famous brand that many legendary riders have ridden.
From Eddy Merckx to Tadej Pogacar, a captivating journey into…
L’événement EXPO VELOS DE LEGENDE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION
À voir aussi à Les Angles (Pyrénées-Orientales)
- TOUR DE FRANCE 6 JUILLET Les Angles 6 juillet 2026
- ALTRIMAN Les Angles 10 juillet 2026
- CONCOURS DE PÊCHE Les Angles 12 juillet 2026
- SALON DES ANTIQUAIRES Les Angles 12 juillet 2026
- ALTRIMAN FESTIVAL DE TRIATHLONS Les Angles 12 juillet 2026