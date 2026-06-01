Les Angles

EXPO VELOS DE LEGENDE

Place du Casteill Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Une belle exposition de vélos Colnago mise en place par le collectionneur GERARD ABADIE.

Découvrez les vélos de la célèbre marque que de nombreux coureurs de légende ont eu entre leurs mains.

D’Eddy Mercks à Tadej Pogacar, une immersion captivante da…

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Place du Casteill Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

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English :

A beautiful exhibition of Colnago bicycles curated by collector GERARD ABADIE.

Discover the bicycles from this famous brand that many legendary riders have ridden.

From Eddy Merckx to Tadej Pogacar, a captivating journey into…

L’événement EXPO VELOS DE LEGENDE Les Angles a été mis à jour le 2026-06-16 par LES ANGLES LE VILLAGE STATION