Informations pratiques

Les Angles

Concert de mandoline et orgue

Place de l’Église LES ANGLES Les Angles Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

L’église des Angles accueillera, le dimanche 12 juillet à 20h30, un concert original intitulé

Dansons sous les voûtes , invitant le public à une découverte sonore aussi surprenante qu’envoûtante.

Au cœur de ce programme la rencontre rare entre la mandoline et l’orgue, deux instruments que tout semble opposer. D’un côté, la mandoline, intime, lumineuse et délicatement percussive ; de l’autre, l’orgue, majestueux, ample et enveloppant. Réunis dans l’acoustique exceptionnelle de l’église, ils dialoguent avec une complicité inattendue

et révèlent des couleurs sonores d’une richesse remarquable.

Inspiré par l’univers de la danse, ce voyage musical traverse plusieurs siècles de répertoire. Les œuvres choisies mettent en lumière la diversité expressive de la mandoline, tour à tour chantante comme une voix lyrique, virtuose comme un instrument à cordes ou empreinte de saveurs populaires.

L’orgue, quant à lui, déploie toute sa palette sonore, passant du rôle d’accompagnateur délicat à celui d’un véritable orchestre.

Entre élégance, énergie rythmique et poésie, Dansons sous les voûtes offre une expérience musicale singulière qui séduira aussi bien les mélomanes avertis que les curieux en quête de découvertes.

Entrée: libre participation.

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Place de l’Église LES ANGLES Les Angles 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

On Sunday, July 12, at 8:30 p.m., the Church of Les Angles will host a unique concert titled

%AB “Let’s Dance Under the Vaults” %BB, inviting the audience on a musical journey that is as surprising as it is enchanting.

At the heart of this program is the rare pairing of the mandolin and the organ—two instruments that seem to be polar opposites. On one hand, the mandolin—intimate, luminous, and delicately percussive; on the other, the organ—majestic, expansive, and enveloping. Brought together in the church’s exceptional acoustics, they engage in a dialogue with unexpected chemistry

and reveal a remarkable richness of tonal colors.

Inspired by the world of dance, this musical journey spans several centuries of repertoire. The selected works highlight the expressive diversity of the mandolin, by turns as melodious as a lyrical voice, as virtuosic as a string instrument, or imbued with folk-inspired flavors.

The organ, for its part, displays its full sonic palette, shifting from the role of a delicate accompanist to that of a veritable orchestra.

Combining elegance, rhythmic energy, and poetry, %AB Dansons sous les vo%FBtes %BB offers a unique musical experience that will captivate both discerning music lovers and the curious in search of new discoveries.

Admission: voluntary donation.

L’événement Concert de mandoline et orgue Les Angles a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de Lourdes|CDT65