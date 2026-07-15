AlulA Duo vocal chants et musiques du monde Méry-ès-Bois
vendredi 18 septembre 2026 · Méry-ès-Bois
Informations pratiques
Méry-ès-Bois
AlulA Duo vocal chants et musiques du monde
Église Saint-Firmin Méry-ès-Bois Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
AlulA, ce sont deux voix féminines qui chantent et jouent. Leurs sources d’inspiration viennent de répertoires traditionnels d’Occitanie au nord de l’Europe.
Telles les oiseaux de passage , elles survolent au long cours les territoires humains… Elles ont dans leur besace, pour habiller les chants, un accordéon diatonique, des flûtes traditionnelles kaval, des percussions, sur cadre et sur corps !
Elles participent à faire vivre la musique traditionnelle dans le présent et le futur, redonnant corps et voix à des générations
disparues, portées par l’élan et la mixité des générations nouvelles… Elles font aussi entendre et résonner la parole de la moitié de l’humanité qui en est trop souvent privée, les femmes…
Organisé par l’Association Saint-Firmin 10 .
Église Saint-Firmin Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 7 72 34 59 33 assosaintfirminmerie@gmail.com
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English :
AlulA is a duo of female singers and musicians. They draw inspiration from traditional repertoires ranging from Occitania to northern Europe.
L’événement AlulA Duo vocal chants et musiques du monde Méry-ès-Bois a été mis à jour le 2026-07-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE