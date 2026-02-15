Conférence lecture à deux voix George Sand, femme engagée dans son siècle Méry-ès-Bois

Conférence lecture à deux voix George Sand, femme engagée dans son siècle

11 Grande Rue Méry-ès-Bois Cher

2026-10-09 18:30:00

2026-10-09

Cette conférence-lecture à deux voix invite à découvrir George Sand, grande figure du XIXe siècle, à travers lectures et échanges. Écrivaine libre et engagée, elle a défendu la justice sociale, l’égalité et les droits des femmes. Une rencontre vivante qui met en lumière la modernité de sa pensée et son rôle dans les débats de son époque. 0 .

11 Grande Rue Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire

#CD18 Conference with two voices: George Sand, a woman committed to her century

