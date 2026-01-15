Concert baroque ensemble parchemins Méry-ès-Bois

Concert baroque ensemble parchemins

Toujours empreint d’un caractère intime et contenu, le répertoire mis à l’honneur par l’Ensemble Parchemins navigue entre musique savante et musique populaire, se faisant l’écho d’une pratique musicale domestique qui s’inscrit dans la sphère privée des salons et intérieurs de l’époque baroque.

Matéo à la guitare baroque et au chant, Nathalie au chant et aux percussions , nous entrainent vers une musique qui invite au

voyage, à l’intime, mais aussi à l’échange et l’interaction avec le public.

Always imbued with an intimate, restrained character, the repertoire featured by Ensemble Parchemins navigates between scholarly and popular music, echoing the domestic musical practice of the private sphere of Baroque salons and interiors.

