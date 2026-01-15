Concert baroque ensemble parchemins Méry-ès-Bois
Concert baroque ensemble parchemins Méry-ès-Bois samedi 27 juin 2026.
Concert baroque ensemble parchemins
Eglise Saint-Firmin Méry-ès-Bois Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Toujours empreint d’un caractère intime et contenu, le répertoire mis à l’honneur par l’Ensemble Parchemins navigue entre musique savante et musique populaire, se faisant l’écho d’une pratique musicale domestique qui s’inscrit dans la sphère privée des salons et intérieurs de l’époque baroque.
Matéo à la guitare baroque et au chant, Nathalie au chant et aux percussions , nous entrainent vers une musique qui invite au
voyage, à l’intime, mais aussi à l’échange et l’interaction avec le public.
Organisé par l’Association Saint-Firmin 10 .
Eglise Saint-Firmin Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 7 68 50 71 66 assosaintfirminmerie@gmail.com
English :
Always imbued with an intimate, restrained character, the repertoire featured by Ensemble Parchemins navigates between scholarly and popular music, echoing the domestic musical practice of the private sphere of Baroque salons and interiors.
L’événement Concert baroque ensemble parchemins Méry-ès-Bois a été mis à jour le 2026-01-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE