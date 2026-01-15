Conférence la sculpture sur parchemin

Mériéthèque Méry-ès-Bois Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Plongez dans l’univers baroque de la sculpture sur parchemin.

Venez découvrir un savoir-faire rare et ancien hérité des maitres luthiers des XVIe et XVIIe siècles. Au cours de cet échange,

Matéo Crémades, musicien de l’Ensemble Parchemins et un des rares artisans à maitriser ce savoir-faire ancien, vous présentera le parchemin et les outils de l’atelier. Ce moment sera l’occasion de détailler les différentes étapes de la fabrication des rosaces en parchemin qu’il réalise entièrement à la main. Ces dernières sont à destination d’instruments anciens, tels que la guitare baroque, le cistre, le luth, la viole de gambe ou encore le clavecin.

Organisé par la commune de Méry-ès-Bois .

Mériéthèque Méry-ès-Bois 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 42 19 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the baroque world of parchment sculpture.

L’événement Conférence la sculpture sur parchemin Méry-ès-Bois a été mis à jour le 2026-01-15 par OT SAULDRE ET SOLOGNE