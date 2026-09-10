Alzheimer partageons nos repères, Maison de quartier des Haubans, Nantes

Informations pratiques

Alzheimer partageons nos repères Lundi 21 septembre, 15h00 Maison de quartier des Haubans Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-21T15:00:00+02:00 – 2026-09-21T16:30:00+02:00

Au programme de cette demi-journée :

– 15h00 : café d’accueil

– 15h30 : table ronde « Accompagner une mère, un conjoint, une grand-mère… atteint de la maladie d’Alzheimer : paroles d’auteurs, histoires de vie ». Échanges et témoignages autour du quotidien des aidants avec :

• Brigitte Bontemps, autrice du livre «Voyage au centre de ma mère» ;

• Camille Yhuel, réalisatrice du podcast les 3 Marie ;

• Alix Garin, autrice de la BD « Ne m’oublie pas ».

– Stand de livres : sélection d’ouvrages proposée par la Bibliothèque de Nantes

En partenariat avec le CCAS de Nantes, France Alzheimer 44, l’ORPAN, Les Petits Frères des Pauvres, l’équipe spécialisée Alzheimer du SADAPA, le centre de prévention AGIRC ARRCO

Maison de quartier des Haubans 1 Bis Boulevard de Berlin, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Un après-midi pour découvrir, s’informer et profiter ensemble, à l’occasion de la journée mondiale Alzheimer senior seniors