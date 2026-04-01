Alençon

Amal ou la Bâtarde post-coloniale

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-30

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-30

Amal est une création pour le théâtre intimiste, entremêlée de poèmes qui remontent le cours de l’histoire jusqu’au parcours d’une exilée enceinte.

Écrite par Malou Estenne de la Compagnie Transtopie, et mise en scène par Alice Sibille, la pièce sera jouée du 30 avril au 3 mai au Local des Autrices (18 Rue de l’Orillon, 75011 Paris), du jeudi au samedi (19h) et le dimanche (14h).

Billetterie https://my.weezevent.com/amal-ou-la-batarde-post-coloniale .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com

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English : Amal ou la Bâtarde post-coloniale

L’événement Amal ou la Bâtarde post-coloniale Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON