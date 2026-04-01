Alençon

Soirée Jeu d’avril

28 Rue de Vicques Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Hello everyone, venez au saloon de la Ludo pour notre prochaine soirée jeux !

Tout le monde est bienvenu, Yankees, Cherokees, Apaches, Sioux…

Les informations à retenir

Où à la Ludo (Espace Marie Terrier, 28 rue de Vicques, 61000 Alençon),

Quand jeudi 30 avril (pas un vendredi !), de 18h à 22h (venez et partez quand vous voulez),

Soirée gratuite, ouverte aux adhérent·e·s du centre social de Courteille, avec une sélection de jeux autour du Far West (tout niveau et tout âge).

Toute la Ludo reste accessible.

Buffet participatif en milieu de soirée (apportez un plat, un dessert ou une boisson) !

Alors, inscrivez-vous et venez jouer avec d’autres passionné·e·s !

Pour réserver votre place, appelez le 02 33 28 48 20 ou écrivez à ludotheque.cscourteille@gmail.com !

L’équipe de La Ludo .

28 Rue de Vicques Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 28 48 20 ludotheque.cscourteille@gmail.com

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English : Soirée Jeu d’avril

L’événement Soirée Jeu d’avril Alençon a été mis à jour le 2026-04-16 par OT CUA ALENCON