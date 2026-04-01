Alençon

Concert Opus 61 Stravinski, résonnance et spiritualité

Cours Clémenceau Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

C’est en 1911 que Stravinski conçoit l’argument de son nouveau ballet Le Sacre du printemps, encouragé par Serge Diaghilev, créateur de la compagnie des Ballets Russes, et l’artiste peintre Nicolas Roerich. L’argument évoque les rites païens en faveur de la terre et du printemps, aboutissant au sacrifice humain d’une jeune vierge élue, pour conquérir les divinités telluriques.

Sur une musique très rythmique, avec une orchestration très chargée, le danseur Vaslav Ninjinski fera une chorégraphie d’une extrême modernité qui défiera et cassera tous les codes de la danse classique. La création de ce ballet en mai 1913 fera un scandale monumental.

Après avoir fait une présentation de l’œuvre avec quelques clés d’écoute, Anne Etienvre et Sylvie Courtin joueront l’intégralité du ballet dans une version pour 2 pianos réalisée par Stravinski lui-même. .

Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72

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English : Concert Opus 61 Stravinski, résonnance et spiritualité

L’événement Concert Opus 61 Stravinski, résonnance et spiritualité Alençon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT CUA ALENCON