Alençon

Courses de trot Hippodrome d’Alençon

104 Rue d’Argentan Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 13:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-05-10 2026-05-31 2026-09-06 2026-10-04 2026-10-18

La saison hippique 2026 reprend sur l’Hippodrome d’Alençon !

Réservez dès à présent votre Dimanche 19 Avril !

L’entrée de l’hippodrome sera GRATUITE POUR TOUS !

Ouverture du restaurant panoramique à 12 heures, réservations au 06 86 28 30 80 .

104 Rue d’Argentan Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 86 28 30 80

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English : Courses de trot Hippodrome d’Alençon

L’événement Courses de trot Hippodrome d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CUA ALENCON