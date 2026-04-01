Courses de trot Hippodrome d’Alençon Alençon
Courses de trot Hippodrome d’Alençon Alençon dimanche 19 avril 2026.
Alençon
Courses de trot Hippodrome d’Alençon
104 Rue d’Argentan Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 13:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19 2026-05-10 2026-05-31 2026-09-06 2026-10-04 2026-10-18
La saison hippique 2026 reprend sur l’Hippodrome d’Alençon !
Réservez dès à présent votre Dimanche 19 Avril !
L’entrée de l’hippodrome sera GRATUITE POUR TOUS !
Ouverture du restaurant panoramique à 12 heures, réservations au 06 86 28 30 80 .
104 Rue d’Argentan Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 86 28 30 80
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English : Courses de trot Hippodrome d’Alençon
L’événement Courses de trot Hippodrome d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT CUA ALENCON
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