TRAVERSÉES Alençon
TRAVERSÉES Alençon dimanche 19 avril 2026.
Alençon
TRAVERSÉES
15 Rue Antoine de Saint-Exupéry Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 17:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Fusionnant écriture et improvisation, TRAVERSÉES est une performance solo de
danse qui nous emmène sur le chemin immémorial de la traversée de l’Homme
parcourant les cycles de la vie.
Camélia Montassere, seule en scène, danse le voyage initiatique au cœur des
mouvements contradictoires qui nous traversent et que nous traversons.
Avec elle, nous sommes sur la scène du monde, entre souffle de création et instinct
de destruction la parole contée déplie le fil du temps tandis que la danse traverse
les continents.
Le mouvement surgi de la mémoire du corps s’ancre dans l’ancestralité du geste
tribal, qu’il soit d’Afrique, d’Orient ou d’Occident pour laisser jaillir le geste libre,
jusqu’à la transe. Tour à tour conjuration ou invocation, la danse théâtralisée prend
une dimension mythique et cathartique.
TRAVERSÉES est une pièce-manifeste qui tisse un pont entre le visible et
l’invisible, entre horizontalité et verticalité. Un hymne au passage, à la quête de
liberté, au voyage au cœur de la nuit, en quête de lumière. .
15 Rue Antoine de Saint-Exupéry Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 67 36 contact@BLEU202.com
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English : TRAVERSÉES
L’événement TRAVERSÉES Alençon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT CUA ALENCON
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