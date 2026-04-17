Alençon

TRAVERSÉES

15 Rue Antoine de Saint-Exupéry Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 17:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Fusionnant écriture et improvisation, TRAVERSÉES est une performance solo de

danse qui nous emmène sur le chemin immémorial de la traversée de l’Homme

parcourant les cycles de la vie.

Camélia Montassere, seule en scène, danse le voyage initiatique au cœur des

mouvements contradictoires qui nous traversent et que nous traversons.

Avec elle, nous sommes sur la scène du monde, entre souffle de création et instinct

de destruction la parole contée déplie le fil du temps tandis que la danse traverse

les continents.

Le mouvement surgi de la mémoire du corps s’ancre dans l’ancestralité du geste

tribal, qu’il soit d’Afrique, d’Orient ou d’Occident pour laisser jaillir le geste libre,

jusqu’à la transe. Tour à tour conjuration ou invocation, la danse théâtralisée prend

une dimension mythique et cathartique.

TRAVERSÉES est une pièce-manifeste qui tisse un pont entre le visible et

l’invisible, entre horizontalité et verticalité. Un hymne au passage, à la quête de

liberté, au voyage au cœur de la nuit, en quête de lumière. .

15 Rue Antoine de Saint-Exupéry Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 67 36 contact@BLEU202.com

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English : TRAVERSÉES

L’événement TRAVERSÉES Alençon a été mis à jour le 2026-04-14 par OT CUA ALENCON