Çatlı, Planetciné, Alençon
Çatlı, Planetciné, Alençon vendredi 17 avril 2026.
Çatlı Vendredi 17 avril, 20h30 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:31:00+02:00
Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:31:00+02:00
En partenariat avec l’association culturelle et sportive Franco Turc Alençon
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=3M51R »}]
Vost – Çatli examine la vie d’Abdullah Çatli, qui a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire politique et sociale de la Turquie. Le film se concentre sur la période qui a suivi le coup d’Éta… Planetciné Çatlı
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