Çatlı, Planetciné, Alençon

Çatlı Vendredi 17 avril, 20h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:31:00+02:00

Fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00 – 2026-04-17T22:31:00+02:00

En partenariat avec l’association culturelle et sportive Franco Turc Alençon

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=3M51R »}]

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