Concert jeune public de Super Ego Alençon

Concert jeune public de Super Ego

171 rue de Bretagne Alençon Orne

2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30

2026-04-30

Depuis 2012, David Delabrosse et la plasticienne Marina Jolivet donnent vie à Ego le cachalot, personnage à la fois tendre et espiègle, qui a conquis le jeune public avec ses albums et spectacles salués par la critique. Dix ans plus tard, après plus de 400 concerts et près de 20 000 disques vendus, Ego reprend la mer dans une nouvelle aventure Ego le cachalot prend le large.

Dans ce quatrième album studio et spectacle, Ego décide de prendre le large, non pour fuir, mais pour souffler et mieux comprendre le monde. Accompagné de sa fidèle amie Yaya le panda, il embarque pour un road-trip jusqu’à New York, ponctué de rencontres surprenantes Hubert le ver de terre, Jean-Bâve l’escargot hermaphrodite, et bien d’autres personnages loufoques. Un périple rythmé par des chansons originales, pop et actuelles, qui abordent avec humour et sensibilité des thèmes importants harcèlement scolaire, écologie, genre et solidarité.

La scénographie, pensée pour stimuler l’imaginaire, transporte les enfants dans des décors ingénieux et mobiles vagues motorisées, bâtiments new-yorkais, taxi jaune, et le regard d’Ego scrutant le grand large. La mise en scène, confiée à Elodie Quenouillère, allie théâtre d’objet, arts plastiques et musique live, sans recours à la vidéo, pour une expérience sensorielle et poétique.

Sur scène, David Delabrosse à la guitare, à l’ukulélé et au chant est entouré de musiciens issus des musiques actuelles Samuel Chapelain (claviers, guitare, chœurs), Thibaut Doray (batterie, percussions, chœurs) et Fausta Federici (voix, chœurs, samples), formant une troupe capable de restituer l’énergie d’un concert pour enfants, avec lumière, son et émotion.

Ego le cachalot prend le large est un spectacle tout public dès 3 ans, qui invite petits et grands à voyager ensemble, à rire, réfléchir et rêver. Une odyssée musicale où humour, mélancolie et messages essentiels se mêlent, offrant un regard poétique sur l’enfance et le monde d’aujourd’hui.

Durée 1h | Tranche d’âge 3 à 10 ans (parents bienvenus !) .

+33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

