Allah n’est pas obligé, Planetciné, Alençon
Allah n’est pas obligé, Planetciné, Alençon mardi 28 avril 2026.
Allah n’est pas obligé Mardi 28 avril, 20h30 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:47:00+02:00
Fin : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:47:00+02:00
En présence de la scénariste
Karine Winczara
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=UZ4XN »}]
Equipe film – Birahima, orphelin guinéen d’une dizaine d’années, raconte avec ironie comment il est précipité dans la guerre en tentant de rejoindre sa tante au Libéria. Yacouba, un homme douteux, … Planetciné Allah n’est pas obligé
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