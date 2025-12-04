Zoufris Maracas Alençon

Zoufris Maracas

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Altermondialistes et sans frontières. Militants et apolitiques. Ecolos et parasites d’une chanson française dont ils bousculent les codes avec leurs guitares chamarrées et leurs mélodies du bout du monde, les Zoufris Maracas ne rentrent pas dans les cases! Fidèles à leur soif de liberté, proches des préoccupations actuelles, ils réussissent mieux que jamais à marier poésie des textes, engagement social, et voyages musicaux.

Souvent comparé à la Mano Negra ou aux Négresse Vertes, le groupe s’est impoé en 4 albums et plus de 700 concerts comme une référence de la scène alternative française.

Leur force est leur musique, leurs textes, le bouche à oreille et une furieuse envie de danser sur des sujets sérieux. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

