Allah n’est pas obligé, Planetciné, Alençon

Allah n’est pas obligé Mardi 28 avril, 20h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:47:00+02:00

Fin : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:47:00+02:00

En présence de la scénariste

Karine Winczara

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=UZ4XN »}]

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