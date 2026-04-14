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Allah n’est pas obligé, Planetciné, Alençon

Allah n’est pas obligé, Planetciné, Alençon

Allah n’est pas obligé, Planetciné, Alençon mardi 28 avril 2026.

Lieu : Planetciné

Adresse : Rue de Bretagne, Alençon

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Allah n’est pas obligé Mardi 28 avril, 20h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:47:00+02:00
Fin : 2026-04-28T20:30:00+02:00 – 2026-04-28T21:47:00+02:00

En présence de la scénariste
Karine Winczara

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=UZ4XN »}]
Equipe film – Birahima, orphelin guinéen d’une dizaine d’années, raconte avec ironie comment il est précipité dans la guerre en tentant de rejoindre sa tante au Libéria. Yacouba, un homme douteux, … Planetciné Allah n’est pas obligé

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