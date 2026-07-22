Amaury Coeytaux & Geoffroy Couteau | Saison CRÉA Conservatoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-01 20:00 – 21:45

Gratuit : non Abonnements et places à l’unité (de 22 € à 33 € selon placement et tarif).Réservation en ligne ou par téléphone au 02 40 69 89 46.Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles. Adulte

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison du CRÉA dans son auditorium.Artistes : Amaury Coeytaux (violon) & Geoffroy Couteau (piano).Composées par Brahms lors de ses séjours estivaux sur les bords du lac de Thoune, en Suisse, les Deuxième et Troisième Sonates pour violon et piano sont au cœur de ce programme intensément romantique, incluant également des œuvres de Schumann et de Beethoven.Il est servi par un duo de haut vol, inédit sur la scène nantaise, qui a récemment enregistré les trois sonates pour violon et piano de Brahms, compositeur dont le pianiste Geoffroy Couteau est un éminent interprète. Durée : 1h45Réservation indispensableDans le carde de la saison 26.27 du Créa « le classiC’est fffou ! »

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://www.billetweb.fr/pro/classicestfffou2026-2027



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