Amazigh Filipe Lourenço Cie Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Informations pratiques

Château-Gontier-sur-Mayenne

Amazigh Filipe Lourenço Cie

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:30:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Une pièce de groupe magistrale pour 12 danseurs et un musicien, explorant les racines de la danse traditionnelle berbère. Une fusion audacieuse entre rituels du Maghreb et chorégraphie contemporaine.

Filipe Lourenço nous invite à une réinvention du mouvement, une célébration où le passé nourrit le présent. Inspirée par l’Ahidous, une danse traditionnelle du Moyen Atlas marocain, Amazigh transforme le plateau en un espace de communion intense. Portés par un musicien en direct, les danseurs tracent cercles et lignes au plateau ; la répétition devient hypnose et la force individuelle se fond dans le groupe. La précision du geste contemporain s’allie à la rigueur technique des danses berbères pour créer un langage universel. Les corps racontent l’histoire d’un peuple fier, entre ancrage au sol et élévation spirituelle.

Une exploration de la solidarité et de la fraternité pour faire vibrer la terre.

Ce spectacle bénéficie du soutien de l’Office National de Diffusion Artistique.

à partir de 12 ans

durée 1h

placement numéroté

tarif A .

Théâtre des Ursulines 4 Bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

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English :

A masterful group piece for 12 dancers and one musician, exploring the roots of traditional Berber dance. A bold fusion of Maghreb rituals and contemporary choreography.

L’événement Amazigh Filipe Lourenço Cie Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-08-13 par SUD MAYENNE