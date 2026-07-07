Amazzoni Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Amazzoni

Mardi 16 mars 2027 de 20h à 21h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-16 20:00:00

fin : 2027-03-16 21:00:00

Date(s) :

2027-03-16

Silvia Gribaudi

Associazione Culturale Zebra

Danse

En co-programmation avec KLAP Maison pour la danse

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation

Cette saison, les Amazzoni repoussent les frontières de la danse. Hippolyte, Penthésilée, Antiope et les autres sont convoquées au plateau par la facétieuse chorégraphe italienne Silvia Gribaudi. Pas de récit mythologique au programme, mais une exploration de l’art et la manière de revendiquer son existence par la présence.



Elle s’en fout, Silvia Gribaudi, de nous rappeler qui est qui, elle préfère avec cinq danseuses interroger ce que ça signifie aujourd’hui d’être une Amazone. Sur scène, les corps n’occupent pas simplement l’espace, ils l’étendent. Pas d’armes, mais une célébration des féminités dans leur foisonnante complexité. Exit les flèches, le combat antique devient ici une pratique, un entraînement à prendre sa place, à persister sans écraser. Dans cet élan, les interprètes métamorphosent la résistance en rythme et l’effort en célébration.



La puissance n’est plus affaire de conquête, mais de présence affirmée. Radicales, irrévérencieuses, joyeuses, ces femmes contemporaines transforment l’élan combatif des mythiques amazones en horde qui cultive l’art de la joie subversive. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Silvia Gribaudi

Associazione Culturale Zebra

Dance

Co-presented with KLAP Maison pour la danse

Meet-and-greet with the artistic team after the performance

L’événement Amazzoni Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-07 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille