Informations pratiques

Fournels

AMBIANCE GUINGUETTE À FOURNELS

Fournels Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 16:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Venez passer une soirée festive et conviviale à Fournels ! L’événement débute dès 16h00 par une randonnée pédestre de 6 à 8 km avec dénivelé, organisée par Fournelsport (départ place du Foirail, chiens bienvenus en laisse).

À partir de 19h00, place à la gourmandise avec un service de saucisse-aligot maison (10 € la part), à déguster sur place ou à emporter. La soirée se poursuivra dans une ambiance musicale avec une animation DJ (variétés) et une buvette.

Réservation conseillée au 06 56 75 02 87. .

Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 6 56 75 02 87

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English :

L’événement AMBIANCE GUINGUETTE À FOURNELS Fournels a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien