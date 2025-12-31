AMBIANCE GUINGUETTE À FOURNELS Fournels
vendredi 14 août 2026 · Fournels
Informations pratiques
Fournels
AMBIANCE GUINGUETTE À FOURNELS
Fournels Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Venez passer une soirée festive et conviviale à Fournels ! L’événement débute dès 16h00 par une randonnée pédestre de 6 à 8 km avec dénivelé, organisée par Fournelsport (départ place du Foirail, chiens bienvenus en laisse).
À partir de 19h00, place à la gourmandise avec un service de saucisse-aligot maison (10 € la part), à déguster sur place ou à emporter. La soirée se poursuivra dans une ambiance musicale avec une animation DJ (variétés) et une buvette.
Réservation conseillée au 06 56 75 02 87. .
Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 6 56 75 02 87
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English :
L’événement AMBIANCE GUINGUETTE À FOURNELS Fournels a été mis à jour le 2026-07-23 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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