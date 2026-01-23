VIDE-GRENIERS BROCANTE À FOURNELS Fournels

VIDE-GRENIERS BROCANTE À FOURNELS

PLACE DU FOIRAIL Fournels

14 août 2026, 07:00 - 18:30

fin : 2026-08-14 18:30:00

2026-08-14

Le comité des fêtes l’As de Trèfle organise la Brocante à Fournels. Toute la journée professionnels et particuliers exposent sur la place du Foirail et de l’Eglise. Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 04 66 45 31 42.

Attention, sont interdits à la vente gaz, carburants, produits inflammables, obus et armes. .

Lozère Occitanie +33 4 66 45 31 42

English :

The As de Trèfle festival committee organizes the Brocante in Fournels. All day long, professionals and private individuals will be exhibiting their wares in the Place du Foirail and Church Square. Registration required at the Tourist Office: 04 66 45 31 42.

