BALADES CREPUSCULAIRES FOURNELS Fournels
BALADES CREPUSCULAIRES FOURNELS Fournels mardi 21 juillet 2026.
BALADES CREPUSCULAIRES FOURNELS
Place de la Mairie Fournels Lozère
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-08-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-18
Découverte de la faune nocturne en ville avec un guide naturaliste (Un Rêve de Balbu). Inscription à l’office de tourisme. Les jeunes enfants doivent être accompagnés. .
Place de la Mairie Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 4 66 45 31 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement BALADES CREPUSCULAIRES FOURNELS Fournels a été mis à jour le 2026-02-13 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien