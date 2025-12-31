RÉVEILLON À FOURNELS Fournels
RÉVEILLON À FOURNELS Fournels jeudi 31 décembre 2026.
RÉVEILLON À FOURNELS
Salle des fêtes Fournels Lozère
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 19:30:00
fin : 2026-12-31 03:00:00
Date(s) :
2026-12-31
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par l’As de Trèfle. Repas et soirée dansante pour fêter le passage à la nouvelle année.
Réservation au 06 30 10 75 05 ou 07 86 49 50 96 .
Salle des fêtes Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 6 30 10 75 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement RÉVEILLON À FOURNELS Fournels a été mis à jour le 2026-01-23 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien