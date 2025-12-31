RÉVEILLON À FOURNELS Fournels

RÉVEILLON À FOURNELS

Salle des fêtes Fournels Lozère

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Adulte

Date :

Début : 2026-12-31 19:30:00

fin : 2026-12-31 03:00:00

Date(s) :

2026-12-31

Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par l’As de Trèfle. Repas et soirée dansante pour fêter le passage à la nouvelle année.

Réservation au 06 30 10 75 05 ou 07 86 49 50 96 .

Salle des fêtes Fournels 48310 Lozère Occitanie +33 6 30 10 75 05

English :

