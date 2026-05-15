Amène ta gamelle…au lac de ST Point la Pimenterie Saint-Point

Saint-Point

Amène ta gamelle…au lac de ST Point

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 12:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Pique-nique pour se rencontrer vous apportez votre repas et on mange ensemble au bord du lac ! .

la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr

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English : Amène ta gamelle…au lac de ST Point

L’événement Amène ta gamelle…au lac de ST Point Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)