Amène ta gamelle…au lac de ST Point la Pimenterie Saint-Point
Amène ta gamelle…au lac de ST Point la Pimenterie Saint-Point vendredi 12 juin 2026.
Saint-Point
Amène ta gamelle…au lac de ST Point
la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 12:00:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Pique-nique pour se rencontrer vous apportez votre repas et on mange ensemble au bord du lac ! .
la Pimenterie 1789 Route du Lac Saint-Point 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bonjour@lapimenterie.fr
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English : Amène ta gamelle…au lac de ST Point
L’événement Amène ta gamelle…au lac de ST Point Saint-Point a été mis à jour le 2026-05-15 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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