Americain open coup SAINT MAURICE LES CHARENCEY Charencey
Americain open coup SAINT MAURICE LES CHARENCEY Charencey samedi 19 septembre 2026.
Americain open coup
SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal Charencey Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 07:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’amicale des pêcheur de Saint Maurice les Charencey vous propose son concours de pêche au blanc open en 2 manches. Classement des manches au poids par secteur. Limité à 16 équipes de 2 participants. Possibilité de réservation de plateau repas . Inscription 30€/équipe .
SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal Charencey 61190 Orne Normandie +33 6 24 49 30 01
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English : Americain open coup
L’événement Americain open coup Charencey a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche