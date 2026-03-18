Americain open coup SAINT MAURICE LES CHARENCEY Charencey

Americain open coup

SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal Charencey Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 07:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’amicale des pêcheur de Saint Maurice les Charencey vous propose son concours de pêche au blanc open en 2 manches. Classement des manches au poids par secteur. Limité à 16 équipes de 2 participants. Possibilité de réservation de plateau repas . Inscription 30€/équipe .

SAINT MAURICE LES CHARENCEY Etang communal Charencey 61190 Orne Normandie +33 6 24 49 30 01

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English : Americain open coup

L’événement Americain open coup Charencey a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Touisme des Hauts du Perche