Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Charencey

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de l’Assomption Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite église

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Moussonvilliers, 61190 Charencey Charencey 61190 Moussonvilliers Orne Normandie

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