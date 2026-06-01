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Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Charencey

Visite libre de l’église, Eglise Notre-Dame de l’Assomption, Charencey samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Eglise Notre-Dame de l'Assomption

Adresse : Moussonvilliers, 61190 Charencey

Ville : 61190 Charencey

Département : Orne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Notre-Dame de l’Assomption Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite église

Eglise Notre-Dame de l’Assomption Moussonvilliers, 61190 Charencey Charencey 61190 Moussonvilliers Orne Normandie
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