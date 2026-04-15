Fête communale et vide-greniers MOUSSONVILLIERS Charencey

Charencey

Fête communale et vide-greniers

MOUSSONVILLIERS Le bourg Charencey Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 22:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Le Comité des Fêtes de Moussonvilliers organise sa fête communale avec

– le samedi, à partir de 20h, soirée dansante avec DJ. À 22h30 feu d’artifice.

-le dimanche toute la journée fête foraine (manège et jeu gonflable), brocante, ball trap

9h30 concours de pétanque en doublette.

Buvette et restauration sur place. .

MOUSSONVILLIERS Le bourg Charencey 61190 Orne Normandie +33 2 33 85 46 38

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English : Fête communale et vide-greniers

L’événement Fête communale et vide-greniers Charencey a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche