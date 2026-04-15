Fête communale et vide-greniers MOUSSONVILLIERS Charencey
Fête communale et vide-greniers MOUSSONVILLIERS Charencey dimanche 9 août 2026.
Charencey
Fête communale et vide-greniers
MOUSSONVILLIERS Le bourg Charencey Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 22:30:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
Le Comité des Fêtes de Moussonvilliers organise sa fête communale avec
– le samedi, à partir de 20h, soirée dansante avec DJ. À 22h30 feu d’artifice.
-le dimanche toute la journée fête foraine (manège et jeu gonflable), brocante, ball trap
9h30 concours de pétanque en doublette.
Buvette et restauration sur place. .
MOUSSONVILLIERS Le bourg Charencey 61190 Orne Normandie +33 2 33 85 46 38
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English : Fête communale et vide-greniers
L’événement Fête communale et vide-greniers Charencey a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Touisme des Hauts du Perche