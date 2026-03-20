Festival Les Champs libres MOUSSONVILLIERS Charencey

Festival Les Champs libres

MOUSSONVILLIERS Ferme du Bois Brard Charencey Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

5ème édition du festival Les Champs Libres Venez célébrer la musique, l’art et la culture au Festival LES CHAMPS LIBRES ! Expérience inoubliable remplie de spectacles, d’activités et de divertissements pour tous les âges.

Cette année au programme: initiation Slack line, yoga, massage, atelier maquillage petits et grands, animation contes et concerts.

Restauration et buvette sur place. Entrée prix libre (conseillée 13€). .

MOUSSONVILLIERS Ferme du Bois Brard Charencey 61190 Orne Normandie +33 6 44 74 27 58

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English : Festival Les Champs libres

L’événement Festival Les Champs libres Charencey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche