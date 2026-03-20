Festival Les Champs libres MOUSSONVILLIERS Charencey
Festival Les Champs libres MOUSSONVILLIERS Charencey samedi 25 juillet 2026.
Festival Les Champs libres
MOUSSONVILLIERS Ferme du Bois Brard Charencey Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
5ème édition du festival Les Champs Libres Venez célébrer la musique, l’art et la culture au Festival LES CHAMPS LIBRES ! Expérience inoubliable remplie de spectacles, d’activités et de divertissements pour tous les âges.
Cette année au programme: initiation Slack line, yoga, massage, atelier maquillage petits et grands, animation contes et concerts.
Restauration et buvette sur place. Entrée prix libre (conseillée 13€). .
MOUSSONVILLIERS Ferme du Bois Brard Charencey 61190 Orne Normandie +33 6 44 74 27 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Les Champs libres
L’événement Festival Les Champs libres Charencey a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche