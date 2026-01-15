American Cars Festival Nanteuil-le-Haudouin
American Cars Festival Nanteuil-le-Haudouin dimanche 7 juin 2026.
American Cars Festival
Nanteuil-le-Haudouin Oise
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 19:00:00
2026-06-07
Nous sommes heureux de vous annoncer la 4ᵉ édition de l’AMERICAN CARS FESTIVAL
Cette année, le festival se déroulera dans une ambiance musicale rockabilly
Les noms des groupes seront annoncés fin février 2026.
Combi et Cox bienvenus
Passionnés, exposants et amateurs de belles mécaniques, vous êtes attendus nombreux !
Dimanche 7 juin 2026
9h à 19h
Nanteuil-le-Haudouin Stade municipal La chapelle des Marais
Entrée 3€
ℹ️ Renseignements & inscriptions exposants
associationrocknroads@gmail.com
Notez la date et restez connectés pour la suite des annonces !
Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France
English :
We are pleased to announce the 4th edition of the AMERICAN CARS FESTIVAL?
This year, the festival will take place in a rockabilly musical atmosphere
The band names will be announced at the end of February 2026.
Combi and Cox welcome
Enthusiasts, exhibitors and lovers of beautiful mechanical vehicles, we look forward to seeing you there!
? Sunday, June 7, 2026
? 9am to 7pm
? Nanteuil-le-Haudouin La chapelle des Marais municipal stadium
? Admission 3?
?? Information & exhibitor registration
associationrocknroads@gmail.com
Save the date and stay tuned for further announcements!
