American Cars Festival Nanteuil-le-Haudouin

Nous sommes heureux de vous annoncer la 4ᵉ édition de l’AMERICAN CARS FESTIVAL

Cette année, le festival se déroulera dans une ambiance musicale rockabilly

Les noms des groupes seront annoncés fin février 2026.

Combi et Cox bienvenus

Passionnés, exposants et amateurs de belles mécaniques, vous êtes attendus nombreux !

Dimanche 7 juin 2026

9h à 19h

Nanteuil-le-Haudouin Stade municipal La chapelle des Marais

Entrée 3€

ℹ️ Renseignements & inscriptions exposants

associationrocknroads@gmail.com

Notez la date et restez connectés pour la suite des annonces !

English :

We are pleased to announce the 4th edition of the AMERICAN CARS FESTIVAL?

This year, the festival will take place in a rockabilly musical atmosphere

The band names will be announced at the end of February 2026.

Combi and Cox welcome

Enthusiasts, exhibitors and lovers of beautiful mechanical vehicles, we look forward to seeing you there!

? Sunday, June 7, 2026

? 9am to 7pm

? Nanteuil-le-Haudouin La chapelle des Marais municipal stadium

? Admission 3?

?? Information & exhibitor registration

associationrocknroads@gmail.com

Save the date and stay tuned for further announcements!

