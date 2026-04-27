Nanteuil-le-Haudouin

Brocante de Nanteuil-le-Haudouin

Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Elle se tiendra dans les rue Missa, Rue du Puiseau, Place de Verdun, rue Charles Lemaire, rue de Paris et bas de la rue Gambetta

️ Dimanche 7 juin

de 8h00 à 17h30

***

Si vous souhaitez tenir un stand, les permanences d’inscription se tiendront dans l’ancienne médiathèque (à la mairie)

Mardis 19 & 26 mai de 18h à 20h

Jeudi 21 & 28 mai de 18h à 20h

Samedis 23 & 30 mai de 10h à 12h

***

TARIFS

– Particulier nanteuillais 3€/m

– Association nanteuillaise Gratuit 6m + 3€/m le supplément

– Particulier extérieur 4€ m Professionnel 10€/m

***

Paiement en espèce ou par chèque

Prévoir photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

Paiement en espèce ou par chèque

Prévoir photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

***

Organisé par le VFCN en partenariat avec la municipalité.

***

Pour tout renseignement , contacter philippe.labie@orange.fr

Elle se tiendra dans les rue Missa, Rue du Puiseau, Place de Verdun, rue Charles Lemaire, rue de Paris et bas de la rue Gambetta

️ Dimanche 7 juin

de 8h00 à 17h30

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Si vous souhaitez tenir un stand, les permanences d’inscription se tiendront dans l’ancienne médiathèque (à la mairie)

Mardis 19 & 26 mai de 18h à 20h

Jeudi 21 & 28 mai de 18h à 20h

Samedis 23 & 30 mai de 10h à 12h

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TARIFS

– Particulier nanteuillais 3€/m

– Association nanteuillaise Gratuit 6m + 3€/m le supplément

– Particulier extérieur 4€ m Professionnel 10€/m

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Paiement en espèce ou par chèque

Prévoir photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

Paiement en espèce ou par chèque

Prévoir photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile

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Organisé par le VFCN en partenariat avec la municipalité.

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Pour tout renseignement , contacter philippe.labie@orange.fr .

Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France philippe.labie@orange.fr

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English :

It will be held in Rue Missa, Rue du Puiseau, Place de Verdun, Rue Charles Lemaire, Rue de Paris and lower Rue Gambetta

?? Sunday June 7th

? from 8:00 am to 5:30 pm

***

If you’d like to set up a stand, registration will be held in the former media library (at the town hall)

Tuesdays May 19 & 26, 6pm to 8pm

Thursday May 21 & 28, 6pm to 8pm

Saturdays May 23 & 30, 10am to 12pm

***

RATES

– Nanteuil private individual: 3?/m

– Association nanteuillaise Free 6m + 3?/m supplement

– External private individual 4?/m Professional 10?/m

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Payment by cash or cheque

Please provide photocopy of ID and proof of address

Payment by cash or cheque

Please provide photocopy of ID and proof of address

***

Organized by the VFCN in partnership with the municipality.

***

For further information, please contact philippe.labie@orange.fr

L’événement Brocante de Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois