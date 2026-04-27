Brocante de Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin
Brocante de Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin dimanche 7 juin 2026.
Nanteuil-le-Haudouin
Brocante de Nanteuil-le-Haudouin
Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Elle se tiendra dans les rue Missa, Rue du Puiseau, Place de Verdun, rue Charles Lemaire, rue de Paris et bas de la rue Gambetta
️ Dimanche 7 juin
de 8h00 à 17h30
***
Si vous souhaitez tenir un stand, les permanences d’inscription se tiendront dans l’ancienne médiathèque (à la mairie)
Mardis 19 & 26 mai de 18h à 20h
Jeudi 21 & 28 mai de 18h à 20h
Samedis 23 & 30 mai de 10h à 12h
***
TARIFS
– Particulier nanteuillais 3€/m
– Association nanteuillaise Gratuit 6m + 3€/m le supplément
– Particulier extérieur 4€ m Professionnel 10€/m
***
Paiement en espèce ou par chèque
Prévoir photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
Paiement en espèce ou par chèque
Prévoir photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
***
Organisé par le VFCN en partenariat avec la municipalité.
***
Pour tout renseignement , contacter philippe.labie@orange.fr
Elle se tiendra dans les rue Missa, Rue du Puiseau, Place de Verdun, rue Charles Lemaire, rue de Paris et bas de la rue Gambetta
️ Dimanche 7 juin
de 8h00 à 17h30
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Si vous souhaitez tenir un stand, les permanences d’inscription se tiendront dans l’ancienne médiathèque (à la mairie)
Mardis 19 & 26 mai de 18h à 20h
Jeudi 21 & 28 mai de 18h à 20h
Samedis 23 & 30 mai de 10h à 12h
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TARIFS
– Particulier nanteuillais 3€/m
– Association nanteuillaise Gratuit 6m + 3€/m le supplément
– Particulier extérieur 4€ m Professionnel 10€/m
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Paiement en espèce ou par chèque
Prévoir photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
Paiement en espèce ou par chèque
Prévoir photocopie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
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Organisé par le VFCN en partenariat avec la municipalité.
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Pour tout renseignement , contacter philippe.labie@orange.fr .
Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France philippe.labie@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It will be held in Rue Missa, Rue du Puiseau, Place de Verdun, Rue Charles Lemaire, Rue de Paris and lower Rue Gambetta
?? Sunday June 7th
? from 8:00 am to 5:30 pm
***
If you’d like to set up a stand, registration will be held in the former media library (at the town hall)
Tuesdays May 19 & 26, 6pm to 8pm
Thursday May 21 & 28, 6pm to 8pm
Saturdays May 23 & 30, 10am to 12pm
***
RATES
– Nanteuil private individual: 3?/m
– Association nanteuillaise Free 6m + 3?/m supplement
– External private individual 4?/m Professional 10?/m
***
Payment by cash or cheque
Please provide photocopy of ID and proof of address
Payment by cash or cheque
Please provide photocopy of ID and proof of address
***
Organized by the VFCN in partnership with the municipality.
***
For further information, please contact philippe.labie@orange.fr
L’événement Brocante de Nanteuil-le-Haudouin Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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