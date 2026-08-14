American Festival Mittersheim
vendredi 14 août 2026 · Mittersheim
Informations pratiques
Mittersheim
American Festival
Camping du Lac Vert base de loisirs Mittersheim Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Samedi 2026-08-14 12:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Mettez-vous en mode US et venez participer aux animations et concerts tout au long du week-end ! Restauration et buvette sur place. Parking payant pour les voitures.Tout public
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Camping du Lac Vert base de loisirs Mittersheim 57930 Moselle Grand Est +33 6 07 50 61 24 mittersheim.camping@orange.fr
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English :
Get into the U.S. spirit and come join the activities and concerts all weekend long! Food and drinks available on site. Paid parking for cars.
L’événement American Festival Mittersheim a été mis à jour le 2026-08-09 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD
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