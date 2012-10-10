Amores Perras Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

Amores Perras

Vendredi 26 juin 2026 de 23h à 3h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 23:00:00

fin : 2026-06-26 03:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Tu viens, tu danses, tu transpires Amores perras



Rejoins nous pour une nuit de musique, de danse et d’énergie collective célébrant la liberté, la culture et l’expression la plus libre de soi-même.

Tu viens, tu danses, tu transpires Amores perras



Rejoins nous pour une nuit de musique, de danse et d’énergie collective célébrant la liberté, la culture et l’expression la plus libre de soi-même.



Un espace libre de jugements, fondé sur le respect, le consentement et le soin des un·es et des autres.



WARALU

Chanteuse, productrice et DJ originaire de Buenos Aires et basée à Paris, Waralu construit un univers hybride mêlant reggaetón, R&B, baile funk, rythmes latins, deconstructed club, hyperpop et musiques électroniques alternatives. Entre mélodies émotionnelles, énergie brute et rythmes percussifs, sa musique devient un espace de catharsis autant qu’un terrain d’expérimentation. Ses performances naviguent entre intensité, révolution et énergie club.



Instagram https://www.instagram.com/waralu_/

YouTube https://www.youtube.com/@Waaralu

Spotify https://open.spotify.com/intl-es/artist/2IyUv8UOyqY7dj9jv6jTsn?si=8EMTJ60PT6y1RNxo-CsBOg



DJ LINA

D’origine équatorienne, incarne à la perfection la dualité de ses cultures des sets puissants, 100 % dansants, entre reggaeton, dembow, baile funk, et sonorités percussives.



Instagram https://www.instagram.com/dj_lina_

Lien d’écoute https://www.mixcloud.com/DjLinaFlow/



VANDA FORTE

Vanda Forte débute son parcours artistique en découvrant la Trance, héritage de son père collectionneur de CD et de sa mère qui, rêvant de devenir chanteuse, lui transmet sa passion pour la Soul, le RnB puis le monde du hip-hop. Féru•e des structures rythmiques et ayant un penchant pour le fameux “Amen break” ainsi que les rythmes issus des cultures africaines et de ses origines marocaines, Vanda Forte ose les croisement atypiques et singuliers. Elle affecte une place particulière aux cultures du Sud de l’Amérique, d’où ses diggs qui viennent apporter des sonorité dembow, perreo et baile funk.



Instagram https://www.instagram.com/vanda.forte/

Lien d’écoute https://soundcloud.com/vanda-forte



L*

Originaire de Marseille, L* est une artiste émergente dont l’univers se construit à la croisée des influences internationales. Elle chante principalement en anglais, une sensibilité développée dès l’enfance lors de passages aux États-Unis. Après un passage à Paris, où elle se produit en open mics, elle affine son identité artistique et son rapport à la scène.

Aujourd’hui de retour à Marseille, elle travaille sur son premier projet solo avec le producteur Slatinho. Ensemble, ils développent un univers mêlant trap et influences variées. Un projet prometteur est actuellement en préparation.



Instagram https://www.instagram.com/l__official/

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=yTZgbe–cQc&list=RDyTZgbe–cQc&start_radio=1&t=73s

Lien d’écoute https://on.soundcloud.com/ycCcp5yfHGyctIBIFI



Le Makeda, salle de concert et club festive .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

You come, you dance, you sweat Amores perras



Join us for a night of music, dance and collective energy celebrating freedom, culture and free self-expression.

L’événement Amores Perras Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille