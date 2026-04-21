Montgaillard

Amphibiens du soir, bonsoir !

Rendez-vous communiqué à l’inscription MONTGAILLARD Montgaillard Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:30:00

fin : 2026-05-06 21:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Ça grouille de vie ces soirs de printemps dans les mares. Découvrez l’étonnante biodiversité insoupçonnée de ces zones humides injustement délaissées. Sortie réalisée dans le cadre de la manifestation Fréquence grenouille .

Tout public. Pas de dénivelé .

Rendez-vous communiqué à l’inscription MONTGAILLARD Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

Ponds are teeming with life on spring evenings. Discover the astonishing, unsuspected biodiversity of these unjustly neglected wetlands. An outing organized as part of the Fréquence grenouille event.

L’événement Amphibiens du soir, bonsoir ! Montgaillard a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65