Montgaillard

Au fil de l’Adour métier, rivière et patrimoine

Rendez-vous communiqué à l’inscription MONTGAILLARD Montgaillard Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Le technicien de rivière du Syndicat de l’Adour Amont nous présentera sa structure et son métier au quotidien sur le terrain (bords de l’Adour), puis nous déambulerons dans les rues du village pour découvrir son riche patrimoine lié à l’eau… et la vue imprenable de la plaine à la haute montagne.

Sortie réalisée dans la cadre de la Fête de la Nature.

Très faible dénivelé .

Rendez-vous communiqué à l’inscription MONTGAILLARD Montgaillard 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 49 67 cpie65@wanadoo.fr

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English :

The river technician from the Syndicat de l’Adour Amont will introduce us to his structure and his day-to-day work in the field (on the banks of the Adour), then we’ll stroll through the streets of the village to discover its rich heritage linked to water… and the breathtaking view from the plain to the high mountains.

L’événement Au fil de l’Adour métier, rivière et patrimoine Montgaillard a été mis à jour le 2026-04-21 par Pôle du Tourmalet |CDT65