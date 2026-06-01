Amphoralis : Apprenti céramologue, Amphoralis, Sallèles-d’Aude

Amphoralis : Apprenti céramologue Dimanche 14 juin, 15h00 Amphoralis Aude

Réservation conseillée au 04 68 90 28 90.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:15:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:15:00+02:00

Les participant-es découvrent le métier de céramologue et reconstituent une poterie à partir de tessons, tout en apprenant à analyser ces objets pour comprendre la datation, les usages, les cultures et les échanges des sociétés anciennes.

Amphoralis Allée des Potiers, 11590 Sallèles-d’Aude, France Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie 0468468948 https://narbovia.fr/accueil/visiter/visiter-amphoralis Amphoralis, situé à Sallèles-d’Aude, à une douzaine de kilomètres au nord de la capitale antique Narbo Martius, est un ancien atelier de production d’amphores gauloises, mis à jour dès 1976. Son musée a été conçu par les architectes Roland Castro et Jean-Pierre Gary et inauguré en 1992. Avec ses collections labellisées musée de France, il surplombe les fouilles archéologiques d’une fabrique antique de poteries (Ier– IIIe siècle). Il permet de découvrir la vie quotidienne et l’activité de ces potiers qui produisaient en masse des amphores vinaires, mais aussi différents matériaux de construction (briques, tuiles) et de la vaisselle du quotidien. Dans le parc, un parcours extérieur mène aux restitutions de fours et d’une habitation gallo-romaine, construits à l’identique des vestiges retrouvés. Derrière l’habitation, le jardin des potiers présente plus de 160 espèces de plantes répertoriées par les agronomes latins. Les plantes y sont réparties en cinq usages différents : alimentaire, médicinal, condimentaire, ornemental et artisanal. Enfin, une promenade dans l’arboretum permet de découvrir des essences de bois utilisées à l’époque pour les cuissons et de comprendre la régénération d’une forêt. Centre d’expérimentation archéologique autant que lieu de découvertes et d’animations pour le public, Amphoralis est un site unique en Europe, entre patrimoine et environnement naturel préservé.

Les participant-es découvrent le métier de céramologue et reconstituent une poterie à partir de tessons, tout en apprenant à analyser ces objets pour comprendre la datation, les usages, les cultures…

©Arnaud Späni