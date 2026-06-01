L’herbier d’Amphoralis – restitution du projet « Adopte un jardin », Amphoralis, jardin gallo-romain, Sallèles-d’Aude

L’herbier d’Amphoralis – restitution du projet « Adopte un jardin » Samedi 6 juin, 10h30 Amphoralis, jardin gallo-romain Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Présentation de l’herbier réalisé par une classe de l’école de Mirepeisset, en

partenariat avec l’association le Jardin de Langel.

Amphoralis, jardin gallo-romain Musée des Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-d’Aude, Aude, Occitanie Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie 04 68 46 89 48 http://www.amphoralis.com Situé dans le parc du musée Amphoralis, jardin antique public de 2 500 m², cultivé selon les techniques de l’époque, souvent proches des pratiques naturelles d’aujourd’hui. Il comporte les principales plantes répertoriées par les archéologues comme celles qui se trouvaient dans le bassin méditerranéen il y a environ 2000 ans, regroupées en fonction de leurs usages antiques : alimentaire, médicinal, condimentaire, artisanal ou ornemental. Les jardiniers s’attachent à respecter les préceptes des agronomes latins relatifs par exemple aux distances de plantations ou à l’enrichissement des sols. depuis Narbonne, D13 jusqu’à Cuxac-d’Aude, puis D1118 Accessible aussi par le canal de jonction qui relie le canal du Midi au canal de la Robine

Présentation de l’herbier réalisé par une classe de l’école de Mirepeisset, en

©Arnaud Späni