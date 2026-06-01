Balade au jardin des potiers, Amphoralis, jardin gallo-romain, Sallèles-d’Aude

Balade au jardin des potiers Samedi 6 juin, 14h30 Amphoralis, jardin gallo-romain Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Découvrez un jardin antique et les techniques de culture de l’époque, souvent proches des pratiques naturelles utilisées aujourd’hui.

Le temps d’une déambulation botanique, mettez vos sens en éveil et laissez-vous guider à travers les plantes, les senteurs et les savoir-faire hérités de l’Antiquité.

Amphoralis, jardin gallo-romain Musée des Potiers Gallo-romains Allée des Potiers, Sallèles-d’Aude, Aude, Occitanie Sallèles-d’Aude 11590 Aude Occitanie 04 68 46 89 48 http://www.amphoralis.com Situé dans le parc du musée Amphoralis, jardin antique public de 2 500 m², cultivé selon les techniques de l’époque, souvent proches des pratiques naturelles d’aujourd’hui. Il comporte les principales plantes répertoriées par les archéologues comme celles qui se trouvaient dans le bassin méditerranéen il y a environ 2000 ans, regroupées en fonction de leurs usages antiques : alimentaire, médicinal, condimentaire, artisanal ou ornemental. Les jardiniers s’attachent à respecter les préceptes des agronomes latins relatifs par exemple aux distances de plantations ou à l’enrichissement des sols. depuis Narbonne, D13 jusqu’à Cuxac-d’Aude, puis D1118 Accessible aussi par le canal de jonction qui relie le canal du Midi au canal de la Robine

Découvrez un jardin antique et les techniques de culture de l’époque, souvent proches des pratiques naturelles utilisées aujourd’hui.

©Arnaud Späni