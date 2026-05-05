amU passe Mai à Vélo !, Site du Pharo, Marseille

amU passe Mai à Vélo ! Vendredi 22 mai, 11h00 Site du Pharo Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T11:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T11:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

amU passe Mai à Vélo

« Mai à vélo », c’est un mois entier dédié à la pratique du vélo, partout en France ! Le SUAPS, le SCASC et la DDD ont élaboré ensemble un programme d’animations autour de la mobilité à vélo : projections, débats, ateliers de réparation, stands de sensibilisation, informations, sorties « Roul’en Ville » accompagnées et même un défi tout amU : le challenge Mai à Vélo !

Challenge Mai à Vélo

Objectif : enfourcher son vélo et cumuler le plus grand nombre de km parcourus ou de trajets effectués, que ce soit en vélo-taff ou pour du vélo loisir.

Pour les agents amU, challenges par sites amU et par équipes (services et composantes)

S’inscrire : https://news.univ-amu.fr/fr/article/amu-passe-mai-a-velo

Mercredi 20 mai – Eco-campus de la Pauliane (Aix-en-Provence)

10h – 15h : Atelier de réparation vélo (lieu à venir) et stand d’information par l’ADAVA du Pays d’Aix (Hall d’entrée RDC bâtiment enseignement)

12h – 14h : Projection du documentaire « Les Roues de l’Avenir » suivie d’une table-ronde et d’un débat avec le co-scénariste du film, des experts universitaires de la mobilité durable et des représentants locaux de la filière vélo (Amphithéâtre n°2 – RDC – bâtiment enseignement).

Inscription : urlr.me/cPwW8a

17h : Roul’en Ville – Sortie encadrée vers le centre-ville d’Aix au départ de la Pauliane pour perfectionner sa pratique du vélo en milieu urbain (RDV : parking sud) –> Trace GPX de l’itinéraire : https://www.openrunner.com/route-details/23692579

Jeudi 21 mai – Hexagone, Luminy (Marseille)

11h – 14h : Atelier de réparation vélo et stand et animations avec l’association Cyclotopia (Parvis de l’Hexagone)

12h – 14h : Projection du documentaire « Les Roues de l’Avenir » suivie d’une table-ronde et d’un débat avec le co-scénariste du film, des experts universitaires de la mobilité durable et des représentants locaux de la filière vélo (Auditorium de l’Hexagone).

Inscription : urlr.me/cPwW8a

Vendredi 22 mai – Pharo (Marseille)

Dans le cadre de la Journée Sport Bien Être (renseignements à venir) organisée par le SUAPS et le SCASC pour les personnels du Pharo

11h – 14h : Atelier de réparation vélo et stand et animations avec l’association Cyclotopia (Devant l’entrée extérieure de la salle des voûtes)

10h et 14h30 : Roul’en Ville – Sortie encadrée au départ du Pharo pour perfectionner sa pratique du vélo en milieu urbain (RDV devant le bâtiment A) –> Trace GPX de l’itinéraire : urlr.me/VCUuas

Site du Pharo Jardin du Pharo – 58, bd Charles Livon -13284 Marseille Cedex 07 Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://news.univ-amu.fr/fr/article/amu-passe-mai-a-velo »}] [{« link »: « https://news.univ-amu.fr/fr/article/amu-passe-mai-a-velo »}, {« link »: « http://urlr.me/cPwW8a »}, {« link »: « https://www.openrunner.com/route-details/23692579 »}, {« link »: « http://urlr.me/VCUuas »}]

amU passe Mai à Vélo ! Du 20 au 22 mai 2026, 3 jours d’animations autour de la mobilité à vélo : projections, débats, ateliers de réparation, stands de sensibilisation et sorties vélo accompagnées.

amU/Mai à Vélo