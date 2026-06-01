Amulettes et talismans, Botanikos Garden Center – Vivaio Piante Colombo, Roma
Amulettes et talismans, Botanikos Garden Center – Vivaio Piante Colombo, Roma samedi 6 juin 2026.
Amulettes et talismans 6 et 7 juin Botanikos Garden Center – Vivaio Piante Colombo Roma
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T08:30:00+02:00 – 2026-06-07T13:30:00+02:00
Samedi 6 et dimanche 7 juin – Exposition de réalisations en céramique « Amulettes et Talismans » duAssociation culturelle trequArti.
Manuela Lupino, Elisa Alquati et Riccardo D’Ascenzo exposent les créations de leurs alliés au Botanikos Garden Center. Le thème de cette année est « Amulettes et talismans ». En vous promenant dans la pépinière, vous trouverez les merveilleuses créations exposées parmi les plantes.
Botanikos Garden Center – Vivaio Piante Colombo via della Riserva di Livia 215 Roma 00188 Municipio Roma XV Roma Lazio 06 3362 5466 https://www.botanikos.it/ [{« link »: « https://www.ceramicaterapia.it/associazione-culturale-trequarti/ »}]
Exposition de réalisations en argile
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