Amuse-toi au musée !, Musée-bibliothèque Franconie, Cayenne

Informations pratiques

Amuse-toi au musée ! 19 et 20 septembre Musée-bibliothèque Franconie Guyane

Gratuit pour tous, en accès libre, animé par la créatrice de l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

Jeux de piste, puzzles, mots mêlés invitent les enfants à découvrir les richesses du patrimoine naturel, bâti et historique guyanais en s’amusant. Animaux, architecture et personnes illustres de Guyane n’auront plus de secrets pour les plus jeunes !

Musée-bibliothèque Franconie 1 Av du General Charles de Gaulle, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 0594295913 http://musee.ctguyane.fr En 1853, Alexandre Franconie hérite de sa mère Elisabeth Duclos. Cette demeure était le logis principal où vivait la famille. Les appartements se trouvaient à l’étage et au rez-de-chaussée était établi un commerce.

Le musée est inauguré en octobre 1901 sous le nom de musée local. En 1911, la bibliothèque publique Alexandre Franconie et le musée local sont réunis dans ce même établissement.

Jeux de piste, puzzles, mots mêlés invitent les enfants à découvrir les richesses du patrimoine naturel, bâti et historique guyanais en s’amusant.

©Collectivité territoriale de Guyane