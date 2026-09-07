Le musée de Tizilé : à la recherche du Livre Vivant, Musée-bibliothèque Franconie, Cayenne

Informations pratiques

Le musée de Tizilé : à la recherche du Livre Vivant 19 et 20 septembre Musée-bibliothèque Franconie Guyane

Gratuit pour tous, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00

« Tizilé et le livre vivant » est un album jeunesse édité en 2026. L’autrice Marlène de ROCHAMBEAU et l’auteur Robert FOURNIER en écrivent le récit, Nicolas RAULT l’illustre. Tizilé est né sur les rives de l’Approuague. Au fil de ses rencontres, il découvre un univers vivant et mystérieux, et les richesses du patrimoine guyanais. L’exposition-événement proposera : les illustrations grands formats de l’ouvrage mises en regard avec des oeuvres des collections du musée Alexandre Franconie, ainsi qu’une rencontre avec les auteurs, l’illustrateur, et les traductrices.

Musée-bibliothèque Franconie 1 Av du General Charles de Gaulle, 97300 Cayenne, France Cayenne 97300 Guyane Guyane 0594295913 http://musee.ctguyane.fr En 1853, Alexandre Franconie hérite de sa mère Elisabeth Duclos. Cette demeure était le logis principal où vivait la famille. Les appartements se trouvaient à l’étage et au rez-de-chaussée était établi un commerce.

Le musée est inauguré en octobre 1901 sous le nom de musée local. En 1911, la bibliothèque publique Alexandre Franconie et le musée local sont réunis dans ce même établissement.

« Tizilé et le livre vivant » est un album jeunesse édité en 2026. L’autrice Marlène de ROCHAMBEAU et l’auteur Robert FOURNIER en écrivent le récit, Nicolas RAULT l’illustre.

©Nicolas RAULT